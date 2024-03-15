Все потому, что каждая школа может самостоятельно определять, когда отпускать детей на каникулы. Когда будут отдыхать от учебы школьники во Львове, читайте дальше.

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Когда будут весенние каникулы в школах Львова

Во Львове большинство школ также отпустят учеников на каникулы весной. В основном этот отдых стартует 25 марта. Продлится весенние каникулы в школах города ориентировочно неделю. Школьники не будут учиться до 31 марта.

Также ученики могут отдыхать и на пасхальные праздники. Их отдых начнется преимущественно 2 – 3 мая.

В управлении образования ЛГС также предоставили подробный график весенних каникул в школах Львова в 2024 году.



График весенних каникул 2024 в школах Львова / ЛГС

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Когда весенние каникулы в школах Украины в 2024 году