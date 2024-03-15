Все потому, что каждая школа может самостоятельно определять, когда отпускать детей на каникулы. Когда будут отдыхать от учебы школьники во Львове, читайте дальше.
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Когда будут весенние каникулы в школах Львова
Во Львове большинство школ также отпустят учеников на каникулы весной. В основном этот отдых стартует 25 марта. Продлится весенние каникулы в школах города ориентировочно неделю. Школьники не будут учиться до 31 марта.
Также ученики могут отдыхать и на пасхальные праздники. Их отдых начнется преимущественно 2 – 3 мая.
В управлении образования ЛГС также предоставили подробный график весенних каникул в школах Львова в 2024 году.
График весенних каникул 2024 в школах Львова / ЛГС
Когда весенние каникулы в школах Украины в 2024 году
- Большинство школьников в нашей стране в этом году уйдет на весенние каникулы.
- Они продлятся в основном неделю.
- Учебные заведения в рамках этого учебного года могут самостоятельно устанавливать графики отдыха учащихся.
- Когда будут каникулы весной в школах в 2024 году, можно прочитать по ссылке.