Заметим, что второй семестр в школах украинской столицы стартовал 8 января. Завершится 31 мая 2024 года, сообщал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, отмечает Образование 24.

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Когда будут весенние каникулы в школах Киева

Чиновник ранее называл даты осенних, зимних и весенних каникул в рамках учебного года 2023 – 2024 в школах Киева.

Весенние каникулы в 2024 году запланировали провести в течение 25 – 31 марта 2024 года.

В целом учебный год в столице продлится с 1 сентября 2024 года до 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий, сообщал чиновник.

Последние звонки будут звучать в столичных школах 31 мая 2024 года.

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Когда будут весенние каникулы в Украине