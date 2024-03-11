Зауважимо, що другий семестр у школах української столиці стартував 8 січня. Завершиться 31 травня 2024 року, повідомляв заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, зазначає Освіта 24.

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Коли будуть весняні канікули у школах Києва

Чиновник раніше називав дати осінніх, зимових та весняних канікул у межах навчального року 2023 – 2024 у школах Києва.

Весняні канікули у 2024 році запланували провести упродовж 25 – 31 березня 2024 року.

Загалом навчальний рік у столиці триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять, повідомляв чиновник.

Останні дзвоники лунатимуть у столичних школах 31 травня 2024 року.

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Коли будуть весняні канікули в Україні