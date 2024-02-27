Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін повідомив, що учні відпочиватимуть від навчання неодночасно.
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Коли учні на Рівненщині підуть на весняні канікули
Найшвидше підуть на відпочинок школярі Морозівської гімназії, що на Кореччині. Канікули у них стартують вже з 6 березня. Триватимуть тиждень.
Найбільше закладів за графіком підуть на канікули з 25 березня – 267 шкіл, з 23 березня – 145, з 30 березня – 34, з 18 березня – 20. Найпізніше весняні канікули в області розпочнуться 8 квітня – в 30 школах,
– повідомив чиновник.
У 7-ми навчальних закладах, додав перший заступник голови Рівненської ОДА, весняні та зимові канікули були об'єднані. Тож ці школярі навчатимуться аж до останнього дзвоника.
Зазначимо, що відповідно до законодавства, кожна школа в межах автономії може самостійно встановлювати структуру навчального року.
Останні дзвоники на Рівненщині здебільшого відбудуться 31 травня,
– резюмував Подолін.
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