Такі дати встановило Міносвіти України. Додатковий час у відомстві передбачили на те, аби подолати освітні прогалини, якщо такі будуть через повітряні тривоги тощо.

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МОН також раніше погодило орієнтовні дати канікул. Весною діти підуть на канікули 25 березня і відпочиватимуть до 31 березня.

Останній дзвоник у школах має відбутися 31 травня.

Очільник департаменту освіти Луцької міськради натомість зазначив, що під час навчального року учні мають вчитися мінімум 175 днів.

У Луцькій міській територіальній громаді розпочався рік у всіх загальноосвітніх закладах 1 вересня, а завершиться відповідно не пізніше 1 червня,

– заявив Бондар.

Також додав, що у школах Луцька будуть весняні канікули. Однак чиновник не назвав конкретних дат відпочинку школярів.

Зауважимо, що у межах цього навчального року встановлювати графіки навчання та канікул можуть на місцях.

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