Такие даты установило Минобразования Украины. Дополнительное время в ведомстве предусмотрели на то, чтобы преодолеть образовательные пробелы, если таковые будут из-за воздушных тревог и тому подобное.
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Когда закончится учебный год 2023 – 2024 в луцких школах
МОН также ранее согласовало ориентировочные даты каникул. Весной дети уйдут на каникулы 25 марта и будут отдыхать до 31 марта.
Последний звонок в школах должен состояться 31 мая.
Глава департамента образования Луцкого горсовета взамен отметил, что во время учебного года ученики должны учиться минимум 175 дней.
В Луцкой городской территориальной общине начался год во всех общеобразовательных учреждениях 1 сентября, а завершится соответственно не позднее 1 июня,
– заявил Бондарь.
Также добавил, что в школах Луцка будут весенние каникулы. Однако чиновник не назвал конкретных дат отдыха школьников.
Заметим, что в рамках этого учебного года устанавливать графики обучения и каникул могут на местах.
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Когда закончится учебный год 2023/2024 в школах Украины
- Этот учебный год в школах нашего государства начался 1 сентября 2023 года.
- Он продлится до 28 июня 2024 года.
- Все же школы могут самостоятельно определять продолжительность учебного года.
- При этом в рамках учебного года дети могут отдыхать не более 30 дней.
- Педагогические советы также могут самостоятельно установить дату окончания учебного года.