Дольше будут учиться только ученики выпускных классов. Все потому, что они будут готовиться к сдаче национального мультипредметного теста.

Смотрите также "Оптима" – ключ к успешному будущему: школьники приняли участие в предпринимательском онлайн-лагере

Когда закончится учебный год в школах Днепра

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета заявили, что учебный год должен длиться не менее 175 дней.

Мы могли бы продолжить учиться в июне, если бы были долговременные блэкауты или карантины, но обошлось,

– сообщили чиновники.

И уточнили, кто все школьники, кроме одиннадцатиклассников, предварительно пойдут на летние каникулы первого июня.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Когда закончится учебный год 2023/2024 в школах Украины