Дольше будут учиться только ученики выпускных классов. Все потому, что они будут готовиться к сдаче национального мультипредметного теста.
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Когда закончится учебный год в школах Днепра
В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета заявили, что учебный год должен длиться не менее 175 дней.
Мы могли бы продолжить учиться в июне, если бы были долговременные блэкауты или карантины, но обошлось,
– сообщили чиновники.
И уточнили, кто все школьники, кроме одиннадцатиклассников, предварительно пойдут на летние каникулы первого июня.
Когда закончится учебный год 2023/2024 в школах Украины
- Учебный год 2023/2024 в Украине стартовал 1 сентября 2023 года.
- Завершится 28 июня 2024 года.
- Все же структуру и продолжительность учебного года определяет педагогический совет школы с учетом особенностей.
- Продолжительность каникул в школах в рамках учебного года не может составлять менее 30 дней.
- Так, школа самостоятельно определяет продолжительность учебного года, в частности дату его окончания. Также – даты каникул, необходимость и день проведения праздника последнего звонка и тому подобное.