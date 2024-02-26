Довше навчатимуться тільки учні випускних класів. Усе тому, що вони готуватимуться до складання національного мультипредметного тесту.

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Коли закінчиться навчальний рік у школах Дніпра

У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради заявили, що навчальний рік має тривати не менше 175 днів.

Ми могли б продовжити навчатися у червні, якби були довготривалі блекаути чи карантини, але обійшлось,

– повідомили чиновники.

І уточнили, хто усі школярі, окрім одинадцятикласників, попередньо підуть на літні канікули першого червня.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Коли закінчиться навчальний рік 2023/2024 у школах України