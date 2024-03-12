Поэтому графики школьного отдыха учеников по регионам могут отличаться. Когда в Украине стартуют весенние каникулы в 2024 году, рассказывает Образование 24.
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Когда начнутся весенние каникулы в 2024 году
Этот учебный начался 1 сентября 2023 года. Он продлится до 28 июня 2024 года. Его продолжительность продлили на месяц. Это время предусмотрели для наверстывания образовательных потерь и пробелов, ввиду войны в Украине.
Несмотря на то, что каждая школа может самостоятельно устанавливать даты отдыха учеников по решению педагогического совета, Министерство образования и науки Украины еще в начале учебного года согласовало ориентировочные даты школьных каникул.
Согласно графику МОН, весенние каникулы в школах Украины в 2024 году состоятся в пределах 25 – 31 марта 2024 года.
Будут ли весенние каникулы в конкретном регионе или школе, зависит также от того, сколько ученики отдыхали зимой. Если зимние каникулы длились месяц, весенний отдых в таких школах уже не предусмотрен. Все потому, что каникулы в рамках учебного года не могут длиться более 30 дней.
Заметим также, что в частных школах графики каникул в основном отличаются. Поэтому даты следует уточнять в своем учебном заведении.
Так, в отдельных городах и регионах Украины весенние каникулы таки состоятся в течение 25 – 31 марта. К примеру, в Киеве.
- Ранее мы рассказывали, когда закончится учебный год 2023/2024 в школах Украины и стартуют летние каникулы. Детали читайте по ссылке.