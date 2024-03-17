Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Киевского областной государственной администрации Жанна Осипенко. И добавила, что в июне будут работать временные экзаменационные центры, пришкольные лагеря, хабы по восполнению образовательных потерь, кружки и секции.

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Когда ученики на Киевщине закончат обучение в этом семестре

На Киевщине также в рамках специальной программы, в частности для учеников, начальных классов, будут проводить дополнительные уроки. Благодаря этому имеют целью заполнить пробелы в навыках чтения, письма и счета. Эта программа будет активно работать в школах и летом.

Также в школах Киевской области начинается этап приема заявлений от родителей будущих учеников.

До 31 мая родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы,

– отметила чиновница.

Такие сроки определило приказом Министерства образования и науки Украины.

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