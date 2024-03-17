Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Киевского областной государственной администрации Жанна Осипенко. И добавила, что в июне будут работать временные экзаменационные центры, пришкольные лагеря, хабы по восполнению образовательных потерь, кружки и секции.
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Когда ученики на Киевщине закончат обучение в этом семестре
На Киевщине также в рамках специальной программы, в частности для учеников, начальных классов, будут проводить дополнительные уроки. Благодаря этому имеют целью заполнить пробелы в навыках чтения, письма и счета. Эта программа будет активно работать в школах и летом.
Также в школах Киевской области начинается этап приема заявлений от родителей будущих учеников.
До 31 мая родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы,
– отметила чиновница.
Такие сроки определило приказом Министерства образования и науки Украины.
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Когда будут весенние каникулы в школах Киева
- В школах Киева весенние каникулы в 2024 году продлятся неделю.
- Второй семестр в школах украинской столицы стартовал 8 января. Завершится 31 мая 2024 года.
- Весенние каникулы в 2024 году запланировали провести в течение 25 – 31 марта 2024 года.
- Последние звонки будут звучать в столичных школах 31 мая 2024 года.