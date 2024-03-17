Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Київського обласної державної адміністрації Жанна Осипенко. І додала, що у червні працюватимуть тимчасові екзаменаційні центри, пришкільні табори, хаби з надолуження освітніх втрат, гуртки та секції.
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Коли учні на Київщині закінчать навчання цього семестру
На Київщині також у межах спеціальної програми, зокрема для учнів, початкових класів, проводитимуть додаткові уроки. Завдяки цьому мають на меті заповнити прогалини у навичках читання, письма та лічби. Ця програма активно працюватиме у школах і влітку.
Також у школах Київської області розпочинається етап прийому заяв від батьків майбутніх учнів.
До 31 травня батьки мають подати заяви про зарахування своїх дітей до перших класів,
– зазначила чиновниця.
Такі терміни визначило наказом Міністерства освіти і науки України.
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Коли будуть весняні канікули у школах Києва
- У школах Києва весняні канікули у 2024 році триватимуть тиждень.
- Другий семестр у школах української столиці стартував 8 січня. Завершиться 31 травня 2024 року.
- Весняні канікули у 2024 році запланували провести упродовж 25 – 31 березня 2024 року.
- Останні дзвоники лунатимуть у столичних школах 31 травня 2024 року.