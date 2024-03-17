Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Київського обласної державної адміністрації Жанна Осипенко. І додала, що у червні працюватимуть тимчасові екзаменаційні центри, пришкільні табори, хаби з надолуження освітніх втрат, гуртки та секції.

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На Київщині також у межах спеціальної програми, зокрема для учнів, початкових класів, проводитимуть додаткові уроки. Завдяки цьому мають на меті заповнити прогалини у навичках читання, письма та лічби. Ця програма активно працюватиме у школах і влітку.

Також у школах Київської області розпочинається етап прийому заяв від батьків майбутніх учнів.

До 31 травня батьки мають подати заяви про зарахування своїх дітей до перших класів,

– зазначила чиновниця.

Такі терміни визначило наказом Міністерства освіти і науки України.

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