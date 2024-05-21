В школах Днепра этот учебный год закончится 31 мая. С 1 июня ученики уйдут на летние каникулы, сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

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Когда будут летние каникулы в школах Днепра

В конце мая в школах Днепра обычно проходили последние звонки. Но в этом году, как и в прошлом году, из-за войны они в большинстве учебных заведений по соображениям безопасности не состоятся.

Аттестаты выпускникам 11 классов будут вручать в конце июня. Тогда же одиннадцатиклассники могут собраться за пределами школы и отпраздновать начало взрослой жизни.

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Когда летние каникулы в школах Украины