Так, форматы школьных праздников могут быть разными. В каком формате состоится прощание со школой в 2024 году, рассказывает Образование 24.
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В каком формате состоится праздник последнего звонка
Учебный год 2023 – 2024 официально закончится 28 июня. Однако праздник последнего звонка в большинстве школ организуют 31 мая.
Одни ученики готовятся в этом году услышать последний звонок онлайн, другие, например в несокрушимом Харькове, несмотря на постоянные атаки россиян, устраивают репетиции вальса под открытым небом.
Что важно, на местах руководство школ имеет возможность самостоятельно выбирать даты и формат проведения торжеств по случаю завершения учебного года. Главный ориентир – ситуация с безопасностью в регионе. Соответствующие рекомендации по этому поводу школам будут предоставлять ОВА.
Так, большинство школ в прифронтовых районах Украины организуют праздник последнего звонка онлайн.
В части областей нашего государства, к примеру, на Киевщине, школам посоветовали не организовывать громких массовых мероприятий по случаю завершения учебного года и выпускных вечеров.
Когда и как звучал последний звонок в школах в 2023 году
- Последний звонок в школах Украины в прошлом году звучал позже, чем обычно.
- Формат праздника зависел от ситуации с безопасностью в регионе.
- Во многих городах Украины самостоятельно устанавливали дату праздника.
- В основном последние звонки состоялись в конце мая – начале июня.
- Не везде праздник последнего звонка происходил очно.