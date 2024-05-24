Так, форматы школьных праздников могут быть разными. В каком формате состоится прощание со школой в 2024 году, рассказывает Образование 24.

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В каком формате состоится праздник последнего звонка

Учебный год 2023 – 2024 официально закончится 28 июня. Однако праздник последнего звонка в большинстве школ организуют 31 мая.

Одни ученики готовятся в этом году услышать последний звонок онлайн, другие, например в несокрушимом Харькове, несмотря на постоянные атаки россиян, устраивают репетиции вальса под открытым небом.

Что важно, на местах руководство школ имеет возможность самостоятельно выбирать даты и формат проведения торжеств по случаю завершения учебного года. Главный ориентир – ситуация с безопасностью в регионе. Соответствующие рекомендации по этому поводу школам будут предоставлять ОВА.

Так, большинство школ в прифронтовых районах Украины организуют праздник последнего звонка онлайн.

В части областей нашего государства, к примеру, на Киевщине, школам посоветовали не организовывать громких массовых мероприятий по случаю завершения учебного года и выпускных вечеров.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.