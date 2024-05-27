Все зависит от ситуации с безопасностью в регионах. Даты праздника последнего звонка также могут отличаться, отмечает Образование 24.

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Почему последний звонок в 2024 году прозвучит в разные дни

Минобразования Украины ранее сообщало, что учебный год 2023 – 2024 официально завершится 28 июня. Ученики будут прощаться со школой онлайн или очно, если позволяет ситуация с безопасностью в конкретной области или городе.

Даты проведения школьных праздников на местах могут отличаться. Директорам школ разрешили устанавливать их самостоятельно. Как и формат проведения праздника последнего звонка. Все же соответствующие рекомендации школам будут предоставлять и ОВА.

Так, несмотря на возможность самостоятельно устанавливать дату проведения праздника последнего звонка, он в большинстве школ Украины состоится 31 мая.

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К слову, руководству школ в части областей Украины, к примеру, на Киевщине, посоветовали не организовывать громких массовых мероприятий по случаю завершения учебного года и выпускных вечеров.

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