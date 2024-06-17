Не удивительно, что название этой страны еще держится на устах украинских болельщиков. И здесь, даже в порыве гнева, не стоит искажать наименование страны-соседки, отмечает Образование 24.
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Как не стоит называть Румынию
Дело в том, что многие украинцы Румынию (укр. Румунію) могут называть суржиковым названием и говорить "Руминія" (укр). Однако последнее надо забыть.
Единственно правильным названием этой страны для употребления является "Румунія". Даже если вы до сих пор находитесь в "плену" эмоций сегодняшней игры на Евро-2024.
Будем надеяться, что уже в пятницу, 21 июня, наша национальная команда одержит победу над сборной Словакии.
Тогда же, независимо от результата матча, Образование 24 расскажет вам, как не ошибиться в названии уже этой страны.
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