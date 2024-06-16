Образование 24 при этом расскажет вам, какие иноязычные слова вы можете услышать из уст комментатора, когда смотрите матчи. Или же ваших друзей, которые после анализируют все самые острые моменты игр.

Читайте "Болеем за наших": как правильно на украинском рассказать о матчах и атмосфере Евро-2024

Какие иноязычные слова о Евро-2024 заменить украинскими

Так, в пятьдесят седьмой подборке предлагаем вам интересные украинские соответствия и фразы для замены популярных заимствований, которые касаются игры миллионов. Заметим, что в этом случае вы часто не сможете заменить популярные иноязычные определения одним словом.

Все же делитесь не только искренними эмоциями об игре европейских сборных, но и описывайте их действия на поле исконно украинскими словами.

Вашему вниманию – подборка футбольных терминов и слов, которые вы можете услышать относительно атмосферы на поле, достижений сборных и тому подобное.

Общие и часто употребляемые термины:

фаворит – улюбленець;

аутсайдер – команда, яка демонструє найгірші результати;

фінал – завершальна частина;

лідер – провідник, очільник;

атмосфера – дух, настрій;

рекорд – досягнення;

матч – гра, поєдинок;

пас – передача м'яча;

тайм – половина гри;

дебютант; дебют – команда чи гравець, яка / який вперше виступає на певному турнірі; перший виступ.

Позиции (расположение) и амплуа (характер обязанностей) игроков на футбольном поле:

форвард – нападник;

голкіпер – воротар;

бомбардир – нападник, який забиває багато голів;

хавбек – півзахисник;

бек – гравець оборони, захисник;

вінгер – крайній атакувальний півзахисник;

Другие участники матча:

рефери, арбитр – судья (главный судья);

лайнсмен – боковой судья;

коуч, тренер – наставник команды;

Положения, действия, элементы (тактики), части матча (часто употребляемые):

фол – порушення правил;

корнер – кутовий удар;

пенальті – одинадцятиметровий штрафний (карний) удар;

аут – вкидання м'яча з-за бокової лінії.

офсайд – положення поза грою;

фланг – край, крило;

корнер – кутовий удар;

пенальті – одинадцятиметровий штрафний удар;

аут – вкидання м'яча з-за бокової лінії.

пресинг – активна опіка кожного або всіх гравців команди супротивника;

сейв – порятунок команди гравцем (переважно воротарем) команди від неминучого голу.

овертайм – додатковий час;

плей-оф – матч після закінчення основної серії ігор з метою остаточного визначення переможця.

Поэтому приятного и увлекательного вам просмотра игр Евро-2024, а нашей национальной сборной – только побед!