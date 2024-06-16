Освіта 24 при цьому розкаже вам, які іншомовні слова ви можете почути з уст коментатора, коли дивитесь матчі. Або ж ваших друзів, які опісля аналізують усі найгостріші моменти ігор.

Читайте "Болієм за наших": як правильно українською розповісти про матчі та атмосферу Євро-2024

Які іншомовні слова про Євро-2024 замінити українськими

Так, у п'ятдесят сьомій добірці пропонуємо вам цікаві українські відповідники та фрази для заміни популярних запозичень, які стосуються гри мільйонів. Зауважимо, що у цьому разі ви часто не зможете замінити популярні іншомовні визначення одним словом.

Все ж діліться не лише щирими емоціями про гру європейських збірних, а й описуйте їхні дії на полі питомими українськими словами.

До вашої уваги – добірка футбольних термінів та слів, які ви можете почути щодо атмосфери на полі, досягнень збірних тощо.

Загальні і частовживані терміни:

  • фаворит – улюбленець;
  • аутсайдер – команда, яка демонструє найгірші результати;
  • фінал – завершальна частина;
  • лідер – провідник, очільник;
  • атмосфера – дух, настрій;
  • рекорд – досягнення;
  • матч – гра, поєдинок;
  • пас – передача м'яча;
  • тайм – половина гри;
  • дебютант; дебют – команда чи гравець, яка / який вперше виступає на певному турнірі; перший виступ.

Позиції (розташування) та амплуа (характер обов'язків) гравців на футбольному полі:

  • форвард – нападник;
  • голкіпер – воротар;
  • бомбардир – нападник, який забиває багато голів;
  • хавбек – півзахисник;
  • бек – гравець оборони, захисник;
  • вінгер – крайній атакувальний півзахисник;

Інші учасники матчу:

  • рефері, арбітр – суддя (головний суддя);
  • лайнсмен – боковий суддя;
  • коуч, тренер – наставник команди;

Положення, дії, елементи (тактики), частини матчу (частовживані):

  • фол – порушення правил;
  • корнер – кутовий удар;
  • пенальті – одинадцятиметровий штрафний (карний) удар;
  • аут – вкидання м'яча з-за бокової лінії.
  • офсайд – положення поза грою;
  • фланг – край, крило;
  • корнер – кутовий удар;
  • пенальті – одинадцятиметровий штрафний удар;
  • аут – вкидання м'яча з-за бокової лінії.
  • пресинг – активна опіка кожного або всіх гравців команди супротивника;
  • сейв – порятунок команди гравцем (переважно воротарем) команди від неминучого голу.
  • овертайм – додатковий час;
  • плей-оф – матч після закінчення основної серії ігор з метою остаточного визначення переможця.