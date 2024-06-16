Освіта 24 при цьому розкаже вам, які іншомовні слова ви можете почути з уст коментатора, коли дивитесь матчі. Або ж ваших друзів, які опісля аналізують усі найгостріші моменти ігор.
Читайте "Болієм за наших": як правильно українською розповісти про матчі та атмосферу Євро-2024
Які іншомовні слова про Євро-2024 замінити українськими
Так, у п'ятдесят сьомій добірці пропонуємо вам цікаві українські відповідники та фрази для заміни популярних запозичень, які стосуються гри мільйонів. Зауважимо, що у цьому разі ви часто не зможете замінити популярні іншомовні визначення одним словом.
Все ж діліться не лише щирими емоціями про гру європейських збірних, а й описуйте їхні дії на полі питомими українськими словами.
До вашої уваги – добірка футбольних термінів та слів, які ви можете почути щодо атмосфери на полі, досягнень збірних тощо.
Загальні і частовживані терміни:
- фаворит – улюбленець;
- аутсайдер – команда, яка демонструє найгірші результати;
- фінал – завершальна частина;
- лідер – провідник, очільник;
- атмосфера – дух, настрій;
- рекорд – досягнення;
- матч – гра, поєдинок;
- пас – передача м'яча;
- тайм – половина гри;
- дебютант; дебют – команда чи гравець, яка / який вперше виступає на певному турнірі; перший виступ.
Позиції (розташування) та амплуа (характер обов'язків) гравців на футбольному полі:
- форвард – нападник;
- голкіпер – воротар;
- бомбардир – нападник, який забиває багато голів;
- хавбек – півзахисник;
- бек – гравець оборони, захисник;
- вінгер – крайній атакувальний півзахисник;
Інші учасники матчу:
- рефері, арбітр – суддя (головний суддя);
- лайнсмен – боковий суддя;
- коуч, тренер – наставник команди;
Положення, дії, елементи (тактики), частини матчу (частовживані):
- фол – порушення правил;
- корнер – кутовий удар;
- пенальті – одинадцятиметровий штрафний (карний) удар;
- аут – вкидання м'яча з-за бокової лінії.
- офсайд – положення поза грою;
- фланг – край, крило;
- корнер – кутовий удар;
- пенальті – одинадцятиметровий штрафний удар;
- аут – вкидання м'яча з-за бокової лінії.
- пресинг – активна опіка кожного або всіх гравців команди супротивника;
- сейв – порятунок команди гравцем (переважно воротарем) команди від неминучого голу.
- овертайм – додатковий час;
- плей-оф – матч після закінчення основної серії ігор з метою остаточного визначення переможця.