Заметим, накануне Фарион "отличилась" высказываниями. Она заявила, что не может назвать украинцами русскоговорящих бойцов бригады Нацгвардии "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады.

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Шимановский обратился к Фарион из-за заявлений о русскоязычных военных

Андрей Шимановский сначала задал вопрос экснардепке. Он спросил, какое количество бойцов "Азова", 3-й отдельной штурмовой бригады или других военных она убедила, поддержала или вдохновила на изучение украинского языка этим, по словам Шимановского, "абсолютно пренебрежительным высказыванием в сторону людей, защищающих вашу и нашу безопасность" .

А вместе с тем – какое количество украинцев вы сегодня еще больше раскололи? Какая у вас цель и кому выгодны ссоры между украинцами на фоне языкового вопроса?

– акцентировал блоггер.

И добавил, что сегодня наши ребята-военные выполняют самую сложную и опасную работу не только в Украине, а на всей планете Земля. И она как филологиня прекрасно знает, сколько нужно внутреннему ресурсу, чтобы выучить любой язык.

Важная ремарка – это не аргумент в пользу наших граждан, которые находятся в теплых и комфортных обстоятельствах или где-то за границей и спекулируют на теме русскоязычных военных, выбирая именно этот аргумент, чтобы не учить родной язык. Это вопрос другого видео,

– добавил Шимановский.

При этом заявил, что видел не одну фантастическую лекцию Фарион по теме украинского языка и нашей истории.

Вы умеете обращать внимание на важные вопросы. Но, пожалуйста, не используйте ваши таланты против интересов нашего государства,

– заявил блогер.

Что известно о скандале с Фарион