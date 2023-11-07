Заметим, накануне Фарион "отличилась" высказываниями. Она заявила, что не может назвать украинцами русскоговорящих бойцов бригады Нацгвардии "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады.
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Шимановский обратился к Фарион из-за заявлений о русскоязычных военных
Андрей Шимановский сначала задал вопрос экснардепке. Он спросил, какое количество бойцов "Азова", 3-й отдельной штурмовой бригады или других военных она убедила, поддержала или вдохновила на изучение украинского языка этим, по словам Шимановского, "абсолютно пренебрежительным высказыванием в сторону людей, защищающих вашу и нашу безопасность" .
А вместе с тем – какое количество украинцев вы сегодня еще больше раскололи? Какая у вас цель и кому выгодны ссоры между украинцами на фоне языкового вопроса?
– акцентировал блоггер.
И добавил, что сегодня наши ребята-военные выполняют самую сложную и опасную работу не только в Украине, а на всей планете Земля. И она как филологиня прекрасно знает, сколько нужно внутреннему ресурсу, чтобы выучить любой язык.
Важная ремарка – это не аргумент в пользу наших граждан, которые находятся в теплых и комфортных обстоятельствах или где-то за границей и спекулируют на теме русскоязычных военных, выбирая именно этот аргумент, чтобы не учить родной язык. Это вопрос другого видео,
– добавил Шимановский.
При этом заявил, что видел не одну фантастическую лекцию Фарион по теме украинского языка и нашей истории.
Вы умеете обращать внимание на важные вопросы. Но, пожалуйста, не используйте ваши таланты против интересов нашего государства,
– заявил блогер.
Что известно о скандале с Фарион
- Недавно Ирина Фарион в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" после слов ведущей о том, что некоторые военные бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в том числе в бою, заявила, что "категорически не принимает" этого.
- При этом сказала, что "не может назвать их украинцами, если они не говорят по-украински.
- "Так пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", – заявила экснардепка.
- Военные и общественные деятели резко отреагировали на такие слова Фарион.
- Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что правоохранители должны обратить внимание на деятельность Фарион.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию через заявления языковеда.