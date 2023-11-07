Зауважимо, напередодні Фаріон "відзначилась" скандальними висловлюваннями. Вона заявила, що не може назвати українцями російськомовних бійців бригади Нацгвардії "Азов" і 3-ї окремої штурмової бригади.

Дивіться також Чому аргумент "а військові говорять російською" не працює на цивільних

Шимановський звернувся до Фаріон через заяви про російськомовних військових

Андрій Шимановський спочатку поставив питання екснардепці. Він запитав, яку кількість бійців "Азову", 3-ї окремої штурмової бригади чи інших військових вона переконала, підтримала чи надихнула на вивчення української мови цим, за словами Шимановського, "абсолютно зневажливим висловлюванням у бік людей, які боронять вашу і нашу безпеку".

А водночас – яку кількість українців ви сьогодні ще більше розкололи? Яка у вас мета, і кому вигідні чвари між українцями на тлі мовного питання?

– акцентував блогер.

І додав, що сьогодні наші хлопці- та дівчата-військові виконують найскладнішу і найнебезпечнішу роботу не тільки в Україні, а на всій планеті Земля. І вона як філологиня прекрасно знає, скільки потрібно внутрішнього ресурсу, щоб вивчити будь-яку мову.

Важлива ремарка – це не аргумент на користь нашим громадянам, які перебувають в теплих і комфортних обставинах чи десь за кордоном і спекулюють на темі російськомовних військових, обираючи саме цей аргумент, щоб не вивчати рідну мову. Це питання іншого відео,

– додав Шимановський.

При цьому заявив, що бачив не одну фантастичну лекцію Фаріон на тему української мови та нашої історії.

Ви вмієте привертати увагу до важливих питань. Але, будь ласка, не використовуйте ваші таланти проти інтересів нашої держави,

– заявив блогер.

Що відомо про скандал із Фаріон