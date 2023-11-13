Утім, навчальний заклад змінив свою позицію. Це сталося після того, як через дії Фаріон затримали студента з Криму. Вона виклала скриншот листа хлопця на своєму каналі та відмовилася заблюрити його особисті дані. Яка зараз ситуація довкола Фаріон – розбирався 24 Канал.

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Університет сформував робочу групу

Про це журналістам "Суспільне.Крим" повідомила пресслужба Національного університету "Львівська політехніка". Підсумки роботи планують оприлюднити 22 листопада.

На фейсбук-сторінці університету поки що немає цієї інформації. У коментарях до дописів на інші теми, не пов'язані з Фаріон, користувачі раз по раз пригадують цей інцидент і вимагають покарати викладачку.



Користувачі фейсбуку продовжують писати про Фаріон / Скриншот 24 Каналу

Водночас у заяві кафедри української мови "Львівської політехніки" від 11 листопада було висловлено підтримку Фаріон. У ній вказано, що філологиня веде "невтомну наукову роботу", а її слова з інтерв'ю Яніні Соколовій вирвали із контексту.

Довільна й упереджена інтерпретація вирваних з контексту інтерв'ю фраз і войовничо-агресивні заклики щодо Ірини Фаріон, які раз у раз трапляються в соцмережах, наводять на думку про цілеспрямоване цькування,

– ідеться в заяві колективу кафедри.

Фаріон продовжує допомагати ФСБ

Тим часом у телеграм-каналі "Крымский смерш" тішаться, що "рвуть інформаційну повістку", та кепкують із Фаріон. Спершу там не раз подякували жінці, яка фактично "здала" студента, а відтак жартують, що "готують шляхи евакуації" для "товариша Фаріон". Їй жартома обіцяють надати російський паспорт і квитки до Москви, а також нагородити – але посмертно. Також пропагандисти стібуться з неї, надсилаючи листи на пошту.

Удень "Крымский смерш" написав, що вирахував ще дві родини, які підтримували Україну в Криму. Це зробили також завдяки скриншотам із каналу Фаріон.

Сама Фаріон вважає цю ситуацію провокацією.



Фаріон відмовилася брати відповідальність за свої дії / Скриншот 24 Каналу

Також ті, хто підтримує її, дивуються, що в Криму досі вивчають українську філологію. Проте цікаво, що раніше це не викликало здивування в групи підтримки Фаріон. До скриншоту на каналі мовознавиці з листом із Криму всього декілька коментарів, і в усіх просять приховати прізвище хлопця.



Прихильники Фаріон підтримують її за будь-яких обставин / Скриншот 24 Каналу

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У Зеленського вимагають притягнути Фаріон до відповідальності

Про це вже попросила Таміла Ташева, назвавши вчинок жінки низьким. А Михайло Подоляк указав, що хайп Фаріон призвів до трагедії.