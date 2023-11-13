Представник президента України у Криму Таміла Ташева закликає притягнути Фаріон до відповідальності. Публікацію листування зі студентом посадовиця назвала "низкістю та злочином".

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Фаріон "здала" студента, який її підтримав, ФСБ

8 листопада студент-філолог Максим Глєбов з Криму написав Ірині Фаріон листа на пошту. У ньому хлопець висловив підтримку політикині, яка нещодавно опинилася у центрі мовного скандалу, зокрема, назвав жінку "променем серед темряви окупації".

Мовознавиця своєю чергою зробила скриншот листа та опублікувала в телеграм, не приховавши імені відправника. Згодом до Максима прийшли представники ФСБ і змусили на камеру відмовитися від своїх поглядів.

Вчинок Фаріон обурив багатьох, адже, можливо, несвідомо громадська діячка наразила хлопця на небезпеку.

Я щодня спілкуюся з такими громадянами з Криму... Мені ніколи б і на думку не спало виставити в публічний простір особисте листування, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим вчинятиму дії, щоб притягти до відповідальності за зазначені дії громадянку,

– прокоментувала Ташева.

Лубінець закликав СБУ відреагувати

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що Фаріон вчинила кримінальний злочин та підіграла окупантам. За словами Лубінця, колишня нардепка мала б знати про важливість захисту персональних даних особливо в умовах воєнного стану. Отже, Фаріон мала б розуміти, що публічно виставляючи їх, надає можливість росіянам ідентифікувати юнака з проукраїнськими поглядами, чим створює загрозу для його особистої безпеки та життя.

Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку,

– наголосив Лубінець.

Довідка: Ірина Фаріон під час інтерв'ю з Яніною Соколовою заявила, що не може назвати українцями російськомовних військових бригади "Азов" та 3 ОШБр. Крім того, мовознавиця дозволила собі образливі слова на адресу захисників.Суспільство розкритикувало позицію Фаріон. Їй відповіли військові та волонтери. Крім того, студенти Львівської політехніки, де мовознавиця викладає, попросили правоохоронців надати правову оцінку діям Фаріон.