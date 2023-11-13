Представник президента України у Криму Таміла Ташева закликає притягнути Фаріон до відповідальності. Публікацію листування зі студентом посадовиця назвала "низкістю та злочином".
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Фаріон "здала" студента, який її підтримав, ФСБ
8 листопада студент-філолог Максим Глєбов з Криму написав Ірині Фаріон листа на пошту. У ньому хлопець висловив підтримку політикині, яка нещодавно опинилася у центрі мовного скандалу, зокрема, назвав жінку "променем серед темряви окупації".
Мовознавиця своєю чергою зробила скриншот листа та опублікувала в телеграм, не приховавши імені відправника. Згодом до Максима прийшли представники ФСБ і змусили на камеру відмовитися від своїх поглядів.
Вчинок Фаріон обурив багатьох, адже, можливо, несвідомо громадська діячка наразила хлопця на небезпеку.
Я щодня спілкуюся з такими громадянами з Криму... Мені ніколи б і на думку не спало виставити в публічний простір особисте листування, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим вчинятиму дії, щоб притягти до відповідальності за зазначені дії громадянку,
– прокоментувала Ташева.
Лубінець закликав СБУ відреагувати
Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що Фаріон вчинила кримінальний злочин та підіграла окупантам. За словами Лубінця, колишня нардепка мала б знати про важливість захисту персональних даних особливо в умовах воєнного стану. Отже, Фаріон мала б розуміти, що публічно виставляючи їх, надає можливість росіянам ідентифікувати юнака з проукраїнськими поглядами, чим створює загрозу для його особистої безпеки та життя.
Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку,
– наголосив Лубінець.