Зокрема, щодо того, аби не співпрацювати з людьми, які не поважають українських воїнів. У МОН також заявили, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює університет.
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Міносвіти України відреагувало на скандал з Фаріон
МОН акцентувало: виші повинні формувати особистість та світогляд студента.
Викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей. Серед них – гідність людини та повага до українських захисників та захисниць,
– наголосили у Міносвіти.
І зауважили, що виші відповідальні за те, щоб викладачі, яких беруть туди на роботу, були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".
Заважимо, що очільниця Центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин заявила Суспільному, що оприлюднена позиція ЗВО є незмінною: Львівська політехніка не відповідальна за висловлювання працівників та студентів поза університетом.
Як відреагувала Ірина Фаріон
Суспільному також вдалося отримати коментар щодо ситуації у професорки Політехніки Ірини Фаріон.
Виконуйте закон – 29 стаття закону "Про Збройні Сили України"; 13 стаття – закон "Про функціонування української мови"; 10 стаття – Державний статус української мови. Все, крапка! Чи, можливо, ті, хто служить у війську, мають індульгенцію на право не знати мову і зневажати її? Для них це не закон? Вони порушують мовний закон. Що це за армія, де не дотримуються законів?
– заявила вона.
Також додала, що чекає на зустріч із представниками СБУ, аби "нагадати їм, що існує 29 стаття. Тобто мова у війську – українська".
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Що відомо про скандал із Фаріон
- Екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон в етері програми "Рандеву з Яніною Соколовою" після слів ведучої про те, що деякі військові бригади "Азов" та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою, заявила, що "категорично не приймає" цього.
- Вона наголосила, що "не може назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою.
- "То нехай себе назвуть "рускими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", – заявила екснардепка.
- Військові та громадські діячі відреагували різко на такі слова Фаріон.
- Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що правоохоронці мають звернути увагу на діяльність Фаріон.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення через заяви мовознавиці.
- Відомий блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський попросив її не використовувати своі таланти проти інтересів нашої держави.
- У Національному університеті "Львівська політехніка" наголосили, що не відповідають за дії та висловлювання працівників та студентів поза вишем.
- Колегія та профком студентів Львівської політехніки оприлюднили заяву, у якій заявили, що не підтримують позицію Фаріон. Також закликали правоохоронців перевірити ситуацію.