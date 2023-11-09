Зокрема, щодо того, аби не співпрацювати з людьми, які не поважають українських воїнів. У МОН також заявили, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює університет.

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Міносвіти України відреагувало на скандал з Фаріон

МОН акцентувало: виші повинні формувати особистість та світогляд студента.

Викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей. Серед них – гідність людини та повага до українських захисників та захисниць,

– наголосили у Міносвіти.

І зауважили, що виші відповідальні за те, щоб викладачі, яких беруть туди на роботу, були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".

Заважимо, що очільниця Центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин заявила Суспільному, що оприлюднена позиція ЗВО є незмінною: Львівська політехніка не відповідальна за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Як відреагувала Ірина Фаріон

Суспільному також вдалося отримати коментар щодо ситуації у професорки Політехніки Ірини Фаріон.

Виконуйте закон – 29 стаття закону "Про Збройні Сили України"; 13 стаття – закон "Про функціонування української мови"; 10 стаття – Державний статус української мови. Все, крапка! Чи, можливо, ті, хто служить у війську, мають індульгенцію на право не знати мову і зневажати її? Для них це не закон? Вони порушують мовний закон. Що це за армія, де не дотримуються законів?

– заявила вона.

Також додала, що чекає на зустріч із представниками СБУ, аби "нагадати їм, що існує 29 стаття. Тобто мова у війську – українська".

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Що відомо про скандал із Фаріон