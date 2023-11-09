В частности, относительно того, чтобы не сотрудничать с людьми, не уважающими украинских воинов. В МОН также заявили, что решение о назначении и увольнении работников принимает университет.

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Минобразования Украины отреагировало на скандал с Фарион

МОН акцентировало: вузы должны формировать личность и мировоззрение студента.

Преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение фундаментальных ценностей. Среди них – достоинство человека и уважение к украинским защитникам и защитницам,

– отметили в Минобразования.

И отметили, что вузы ответственны за то, чтобы преподаватели, которых берут туда на работу, были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и нравственных убеждений".

Отметим, что глава Центра коммуникаций Львовской политехники Наталья Павлишин заявила Суспильному, что обнародованная позиция ЗВО неизменна: Львовская политехника не ответственна за высказывания работников и студентов вне университета.

Как отреагировала Ирина Фарион

Суспильному также удалось получить комментарий по ситуации у профессора Политехники Ирины Фарион.

Выполняйте закон – 29 статья закона "О Вооруженных Силах Украины"; 13 статья – закон "О функционировании украинского языка"; 10 статья – Государственный статус украинского языка. Все, точка! Или, возможно, те, кто служит в армии, имеют индульгенцию на право не знать язык и презирать его? Для них это не закон? Они нарушают языковой закон. Что это за армия, где не соблюдают законы?

– заявила она.

Также добивила, что ждет встречи с представителями СБУ, чтобы "напомнить им, что существует 29 статья. То есть язык в армии – украинский".

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Что известно о скандале с Фарион