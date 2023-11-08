Заметим, вчера в одном из корпусов вуза разместили плакаты, на которых говорилось о требовании увольнения профессора кафедры украинского языка.
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Студенты Львовской политехники обращаются к правоохранителям через высказывания Фарион
Коллегия и профком студентов Львовской политехники подготовила подчеркнули: ни в коем случае не поддерживают позицию госпожы Ирины, ведь наши военные заслуживают только уважения и признания!
Наша сила – в единстве! Наша позиция – в благодарности каждому воину ВСУ!
– отмечают студенты Политехники.
В заявлении, которое они обнародовали, акцентировали: во время полномасштабной войны с Россией украинские военнослужащие стоят на страже свободы и независимости Украины. Они защищают Украину ценой своей жизни и здоровья. Поэтому оскорблять их или унижать их честь и достоинство недопустимо.
При этом студенты отметили, что в Украине существует проблема насильственного обрусения веками. Но динамику украинизации сложно не заметить. После Победы государственная политика и сознание граждан должны довести процесс украинизации до конца, убеждены студенты вуза.
Подыгрывание врагу и медийное распространение оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих не совпадает с ценностями студентов Львовской политехники,
– говорится в документе.
Также студенты заявили о праве исследовать поведение Ирины Фарион во время преподавания. И напомнили, что оскорбление чести и достоинства украинских военнослужащих предусматривает уголовную ответственность.
В Коллегии студентов также призывают стражей порядка рассмотреть ситуацию с высказыванием Фарион.
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Что известно о скандале с Фарион
- Экснардепка и языковед Ирина Фарион в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" после слов ведущей о том, что некоторые военные бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою, заявила, что "категорически не принимает".
- Она подчеркнула, что "не может назвать их украинцами, если они не говорят по-украински.
- "Так пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", – заявила экснардепка.
- Военные и общественные деятели резко отреагировали на такие слова Фарион.
- Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что правоохранители должны обратить внимание на деятельность Фарион.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию через заявления языковеда.
- Известный блоггер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский попросил его не использовать свои таланты против интересов нашего государства.
- В Национальный университет "Львовская политехника" подчеркнули, что не отвечают за действия и высказывания работников и студентов вне университета.