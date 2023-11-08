Зауважимо, учора в одному з корпусів вишу розмістили плакати, на яких мовилось про вимогу звільнення професорки кафедри української мови.

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Студенти Львівської політехніки звертаються до правоохоронців через вислови Фаріон

Колегія та профком студентів Львівської політехніки підготувала наголосили: у жодному разі не підтримують позицію пані Ірини, адже наші військові заслуговують лише поваги та визнання!

Наша сила — в єдності! Наша позиція — у вдячності кожному воїну ЗСУ!

– наголошують студенти Політехніки.

У заяві, які вони оприлюднили, акцентували: у час повномасштабної війни з Росією українські військовослужбовці стоять на сторожі свободи та незалежності України. Вони обороняють Україну ціною власного життя і здоров'я. Тому ображати їх чи принижувати їхню честь та гідність – недопустимо.

При цьому студенти зауважили, що в Україні існує проблема насильницького зросійщення століттями. Але динаміку українізації важко не помітити. Після Перемоги державна політика та свідомість громадян повинні довести процес українізації до кінця, переконані студенти вишу.

Підігрування ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців не збігається з цінностями студентів Львівської політехніки,

– мовиться у документі.

Також студенти заявили про право дослідити поведінку Ірини Фаріон під час викладання. І нагадали, що образа честі і гідності українських військовослужбовців передбачає кримінальну відповідальність.

У Колегії студентів також закликають правоохоронців розглянути ситуацію із висловлюванням Фаріон.

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