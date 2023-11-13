Та з цим треба закінчувати. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що є звернення Уповноваженого ВР з прав людини, аби СБУ перевірили на склад злочину дії Фаріон.
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"Бачимо людину, яка своїми діями хайповими призводить до особистої трагедії", – наголосив Подоляк.
Радник керівника ОП додав, що на окупованих територіях, зокрема, в Криму, працює агресивна репресивна машина Росії. Країна-агресорка депортує людей, відправляє в табори, а когось "фільтрує" на місці.
Тим часом є люди, які далекі від того, що відчувають українці на окупованих територіях. І ці люди практично відверто продовжують "віддавати" мешканців тимчасово окупованих територій ворогу. Михайло Подоляк назвав правильним те, що омбудсмен звернувся до СБУ.
Це не є питання свободи слова. Це не є питання політичної дискусії. Це питання відповідних конкретних порушень законодавства України, щонайменше. Окрім того, це питання аморальності,
– сказав радник голови Офісу Президента.
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Скандал з Фаріон: головне
- Мовознавиця заявила, що "не може назвати українцями" тих захисників, які говорять російською. Так вона образила військових 3 окремої штурмової бригади та бійців "Азову". Суспільство та українські захисники жорстко відреагували на скандальні заяви жінки.
- Зокрема, колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого підрозділу української армії".
- Через заяви Ірини Фаріон до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення звернувся Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Усе, щоби вони перевірили зазначену інформацію та вжили відповідних заходів.