Но с этим нужно заканчивать. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что есть обращение Уполномоченного ВР по правам человека, чтобы СБУ проверили на состав преступления действия Фарион.
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"Видим человека, который своими действиями хайповыми приводит к личной трагедии", – подчеркнул Подоляк.
Советник руководителя ОП добавил, что на оккупированных территориях, в частности, в Крыму, работает агрессивная репрессивная машина России. Страна-агрессор депортирует людей, отправляет в лагеря, а кого-то "фильтрует" на месте.
Тем временем есть люди, которые далеки от того, что чувствуют украинцы на оккупированных территориях. И эти люди практически откровенно продолжают "отдавать" жителей временно оккупированных территорий врагу. Михаил Подоляк назвал правильным то, что омбудсмен обратился в СБУ.
Это не вопрос свободы слова. Это не вопрос политической дискуссии. Это вопрос соответствующих конкретных нарушений законодательства Украины, по меньшей мере. Кроме того, это вопрос аморальности,
– сказал советник главы Офиса Президента.
Как в ОП комментируют действия Ирины Фарион: смотрите видео
Скандал с Фарион: главное
- Языковед заявила, что "не может назвать украинцами" тех защитников, которые говорят по-русски. Так она оскорбила военных 3 отдельной штурмовой бригады и бойцов "Азова". Общество и украинские защитники жестко отреагировали на скандальные заявления женщины.
- В частности, бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что "никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или какого-либо подразделения украинской армии".
- Из-за заявления Ирины Фарион в полицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Все, чтобы они проверили указанную информацию и приняли соответствующие меры.