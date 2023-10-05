Однако уже сформировали рейтинг специальностей профессионального младшего бакалавра. Какие самые популярные специальности в колледжах в 2023 году, читайте дальше.

Смотрите также Поступить в колледж еще возможно: когда дедлайн приема

Какие самые популярные специальности в колледжах в 2023 году

Больше всего поступающих в колледжи подало заявления на следующие специальности:

  • "Медсестринство" – 23 тысячи;
  • "Инженерия программного обеспечения" – 11 тысяч;
  • "Компьютерная инженерия" – 11,5 тысячи;
  • "Предпринимательство и торговля" – 10 тысяч;
  • "Право" – 9,5 тысячи.

Наименее популярные специальности таковы:

  • "Технологии защиты окружающей среды";
  • "Микро- и наносистемная техника"
  • "Восстанавливаемые источники энергии и гидроэнергетика";
  • "Судостроение";
  • "История и археология".

В общей сложности поступающие, окончившие 9 класс, подали в этом году почти 172 тысячи, а абитуриенты, окончившие 11 класс, – около 63 тысяч заявлений.

Вступительная кампания в колледжи 2023 года продолжается

  • В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи.
  • Подавать заявку можно и на дневную, и на заочную форму обучения.
  • Но речь идет о контрактной форме обучения. Государственные места абитуриенты заняли на основной сессии вступительной кампании.
  • Для того чтобы поступить в колледж, абитуриент должен подать мотивационное письмо.