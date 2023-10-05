Однак вже сформували рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра. Які найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2023 році, читайте далі.

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Які найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2023 році

Найбільше вступників до коледжів подало заяви на такі спеціальності:

  • "Медсестринство" – 23 тисячі;
  • "Інженерія програмного забезпечення" – 11 тисяч;
  • "Комп'ютерна інженерія" – 11,5 тисячі;
  • "Підприємництво та торгівля" – 10 тисяч;
  • "Право" – 9,5 тисячі.

Найменш популярні спеціальності такі:

  • "Технології захисту навколишнього середовища";
  • "Мікро- та наносистемна техніка"
  • "Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика";
  • "Суднобудування";
  • "Історія та археологія".

Загалом вступники, які закінчили 9 клас, подали цьогоріч майже 172 тисячі, а вступники, які закінчили 11 клас, – близько 63 тисяч заяв.

Вступна кампанія до коледжів 2023 триває

  • В Україні триває вступна кампанія у коледжі.
  • Подавати заявку можна і на денну, і на заочну форму навчання.
  • Але йдеться про контрактну форму навчання. Державні місця абітурієнти зайняли під час основної сесії вступної кампанії.
  • Для того, щоб вступити у коледж, абітурієнт повинен подати мотиваційний лист.