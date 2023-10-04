Можливість вступити у коледж ще є

Зараз в Україні триває продовження додаткової вступної кампанії для тих, хто вступає у коледжі. Можна подавати заявку як на денну, так і на заочну форму навчання.

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Також повідомляється, що йдеться про контрактну форму навчання. Державні місця абітурієнти зайняли під час основної вступної кампанії.

Для того, щоб вступити у коледж, абітурієнт повинен подати мотиваційного листа. На його основі приймальна комісія приймає рішення про зарахування.

Усі критерії, вимоги та положення щодо мотиваційних листів повинні бути на сайтах навчальних закладів. Там само повинна бути й інша інформація для абітурієнтів, які вступають у коледж на контракт.

Важливо! Дедлайн вступу у коледж на контрактну форму навчання – 30 листопада 2023 року.

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