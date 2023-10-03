При цьому різниця у цінах за рік навчання у різних вишах України може бути доволі суттєвою. Скільки коштує здобуття вищої освіти у ЗВО нашої держави, читайте далі.

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Скільки коштує навчання за контрактом у вишах України

Так, нардепи у 2024 році пропонують не здійснювати набір бакалаврів та магістрів на вечірню та заочну форми. Натомість пропонують розвивати дистанційну форму навчання.

А скільки коштує рік навчання на найпоширеніших спеціальностях у найпопулярніших ЗВО України, читайте нижче.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

За навчання на філологічних спеціальностях треба заплатити близько 40 – 52 тисяч гривень за рік. Здобуття економічної освіти коштує 42 – 70 тисяч гривень; маркетинг – 50 тисяч гривень; право – 62 тисячі гривень; комп'ютерні науки – 30 – 40 тисяч гривень.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчання на економічному факультеті за рік коштує близько 30 – 34,5 тисячі гривень. Комп'ютерні технології обійдуться у 28 – 46 тисяч гривень на рік. За навчання на філолога треба віддати 36 – 42, 5 тисячі гривень на рік. Право ж коштує найдорожче – 46 тисяч гривень.

Харківський національний університет імені Каразіна

Філологічна освіта обійдеться студентові у 21 – 25,5 тисяч гривень; економіка, право і маркетинг – у 25,5 тисяч гривень.

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Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У "Могилянці" рік навчання на факультеті права коштує 85 тисяч гривень. За "Інформаційні технології" треба віддати 70 – 100 тисяч гривень. Ціни на філологію коливаються у межах 47 – 63 тисяч гривень на рік.



Ціни на навчання у Києво-Могилянській академії / скриншот

НУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

За навчання на філології треба заплатити в рік від 44 тисяч гривень. Економіка та маркетинг коштують 40 тисяч гривень. За рік навчання на юридичному факультеті доведеться віддати 44,5 тисячі гривень; за інформаційні технології 39 – 44 тисячі гривень.