При этом разница в ценах за год обучения в разных вузах Украины может быть достаточно существенной. Сколько стоит получение высшего образования в ЗВО нашего государства, читайте дальше.

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Сколько стоит обучение по контракту в вузах Украины

Так, нардепы в 2024 году предлагают не производить набор бакалавров и магистров на вечернюю и заочную формы. В то же время предлагают развивать дистанционную форму обучения.

А сколько стоит год обучения на самых распространенных специальностях в самых популярных ЗВО Украины, читайте ниже.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

За обучение по филологическим специальностям нужно заплатить около 40 – 52 тысяч гривен в год. Получение экономического образования стоит 42 – 70 тысяч гривен; маркетинг – 50 тысяч гривен; право – 62 тысячи гривен; компьютерные науки – 30 – 40 тысяч гривен.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Обучение на экономическом факультете за год стоит около 30 – 34,5 тысяч гривен. Компьютерные технологии обойдутся в 28 – 46 тысяч гривен в год. За обучение на филолога нужно отдать 36 – 42, 5 тысяч гривен в год. Право же стоит дороже всего – 46 тысяч гривен.

Харьковский национальный университет имени Каразина

Филологическое образование обойдется студенту в 21 – 25,5 тысячи гривен; экономика, право и маркетинг – в 25,5 тысячи гривен.

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Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

В "Могилянке" год обучения на факультете права стоит 85 тысяч гривен. За "Информационные технологии" нужно отдать 70 – 100 тысяч гривен. Цены на филологию колеблются в пределах 47 – 63 тысяч гривен в год.



Цены на обучение в Киево-Могилянской академии / скриншот

НУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

За обучение на филологии нужно заплатить в год от 44 тысяч гривен. Экономика и маркетинг стоит 40 тысяч гривен. За год обучения на юридическом факультете придется отдать 44,5 тысяч гривен; за информационные технологии 39 – 44 тысяч гривен.