Отмена вечерней и заочной форм обучения

В Верховную Раду поступил законопроект №10092. Документ предлагает не набирать бакалавров и магистров на вечернюю и заочную форму обучения.

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Депутаты предлагают, чтобы в 2024 году университеты ориентировались на дистанционную и дуальную формы получения образования. В настоящее время документ находится на рассмотрении образовательного Комитета Верховной Рады.

Что будет с теми, кто учится на вечерней и заочной формах

Как заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, все изменения будут касаться только поступающих в университет.

Мы предлагаем больше не проводить набор на заочную и вечернюю формы обучения, а развивать дистанционную и дуальную форму получения образования наряду с очной. Все, кто уже учатся по этим формам – будут продолжать до окончания обучения,

– заявил он.

Что еще предлагает законопроект

Если за документ проголосуют, то ГНА отменят для всех, кроме учащихся 4 класса. Экзамен пройдет в рамках пилотного проекта только в школах, которые на это согласятся.

Конкурс в вузе должен проводиться на основании результатов ЗНО-2021 или НМТ 2022-24. В случаях, когда это нужно, также предусмотрен творческий конкурс. Также для некоторых специальностей будет профессиональное вступительное испытание.

Предметы на НМТ будут следующими: украинский язык, математика, история Украины, а также предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература). Из соображений безопасности тестирование предлагается проводить в электронном формате.