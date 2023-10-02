Молодшого бакалавра більше не буде

Вже з 2024 року в Україні не будуть проводити набір вступників на здобуття ступеня початкової вищої освіти – молодшого бакалавра. Такі зміни у законопроєкті запропонував голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

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Зазначається, що це є продовженням закону, який написало МОН для модернізації мережі закладів вищої освіти. Документ пропонує анулювати ліцензії підрозділам вишів, які територіально відокремлені, а також коледжам у сферах вищої та фахової передвищої освіти.

Молодший бакалавр – це "короткий цикл" вищої освіти. Обсяг навчальної програми становив тільки 120 кредитів, на відміну від 180 – 240, які потрібні для бакалавра.

На думку посадовців, заклади, які готували "молодших бакалаврів" – одна з найбільш суперечливих частин вищої освіти в Україні.

Коледжі в системі вищої освіти не отримали значного поширення порівняно з закладами фахової передвищої освіти,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Якщо законопроєкти приймуть, то коледжі та філії вишів більше не набиратимуть молодших бакалаврів, а з 1 липня 2025 року їм анулюють ліцензії.