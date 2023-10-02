Младшего бакалавра больше не будет

Уже с 2024 года в Украине не будут проводить набор абитуриентов на получение степени начального высшего образования – младшего бакалавра. Такие изменения в законопроєкте предложил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Отмечается, что это продолжение закона, который написало МОН для модернизации сети учреждений высшего образования. Документ предлагает аннулировать лицензии подразделениям вузов, которые территориально обособлены, а также колледжам в сферах высшего и профессионального высшего образования.

Младший бакалавр – это "короткий цикл" высшего образования. Объем учебной программы составил только 120 кредитов, в отличие от 180 – 240, которые нужны для бакалавра.

По мнению чиновников, заведения, которые готовили "младших бакалавров" – одна из самых спорных частей высшего образования в Украине.

Колледжи в системе высшего образования не получили широкого распространения по сравнению с учреждениями профессионального высшего образования,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроекты примут, то колледжи и филиалы вузов больше не будут набирать младших бакалавров, а с 1 июля 2025 им аннулируют лицензии.