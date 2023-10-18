Глава МОН Оксен Лисовой также сообщил, какие специальности стали самыми популярными по зачислению в бюджет.

Важно Итоги вступительной кампании 2023: какие специальности стали самыми популярными

Каковы 10 самых популярных специальностей за зачислением на бюджет

Итак, самыми популярными в этом году стали такие специальности:

  • Среднее образование;
  • Компьютерные науки;
  • Медицина;
  • Инженерия программного обеспечения;
  • Строительство и гражданская инженерия;
  • Электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
  • Филология;
  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;
  • Агрономия;
  • Компьютерная инженерия.


10 самых популярных специальностей за зачислением на бюджет / МОН

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В этом году большинство абитуриентов поступало в ЗВО нашей страны по результатам НМТ.
  • Мультитест содержал задачи по трем предметам: двум обязательным и одному по выбору.
  • Тестирование проходило как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.