Очільник МОН Оксен Лісовий також повідомив, які спеціальності стали найпопулярнішими щодо зарахування на бюджет.

Важливо Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими

Якими є 10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет

Отож найпопулярнішими у цьому році стали такі спеціальності:

  • Середня освіта;
  • Комп'ютерні науки;
  • Медицина;
  • Інженерія програмного забезпечення;
  • Будівництво та цивільна інженерія;
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
  • Філологія;
  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
  • Агрономія;
  • Комп'ютерна інженерія.


10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет / МОН

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • Цього року більшість абітурієнтів вступала до ЗВО нашої країни за результатами НМТ.
  • Мультитест містив завдання з трьох предметів: двох обов'язкових і одного на вибір.
  • Тестування відбувалося як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Вступна кампанія у 2023 році тривала дистанційно через електронні кабінети вступника.