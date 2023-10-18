Очільник МОН Оксен Лісовий також повідомив, які спеціальності стали найпопулярнішими щодо зарахування на бюджет.
Важливо Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими
Якими є 10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет
Отож найпопулярнішими у цьому році стали такі спеціальності:
- Середня освіта;
- Комп'ютерні науки;
- Медицина;
- Інженерія програмного забезпечення;
- Будівництво та цивільна інженерія;
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
- Філологія;
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
- Агрономія;
- Комп'ютерна інженерія.
10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет / МОН
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- Цього року більшість абітурієнтів вступала до ЗВО нашої країни за результатами НМТ.
- Мультитест містив завдання з трьох предметів: двох обов'язкових і одного на вибір.
- Тестування відбувалося як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Вступна кампанія у 2023 році тривала дистанційно через електронні кабінети вступника.