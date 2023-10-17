Результати підсумків вступної кампанії до вишів України у 2023 році оприлюднив очільник МОН Оксен Лісовий. І наголосив, що найпопулярнішими спеціальностями виявилися "Комп'ютерні науки", "Філологія" та "Право".

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Рейтинг найпопулярніших спеціальностей 2023

Міністр освіти розповів, що у 2023 році акцент робили на інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності. Саме ці фахівці – критично необхідні для відновлення та підтримки України під час війни.

Загалом на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників та робітничих кадрів виділили на 3,5 тисячі більше бюджетних місць,
– уточнив посадовець.

Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників стали такі:

  • Комп'ютерні науки;
  • Філологія;
  • Право;
  • Психологія;
  • Менеджмент;
  • Інженерія програмного забезпечення;
  • Середня освіта;
  • Маркетинг;
  • Медицина;
  • Кібербезпека та захист інформації.

10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет:

  • Середня освіта;
  • Комп'ютерні науки;
  • Медицина;
  • Інженерія програмного забезпечення;
  • Будівництво та цивільна інженерія;
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
  • Філологія;
  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
  • Агрономія;
  • Комп'ютерна інженерія.

До слова, найвищий пороговий бал для вступу був потрібний на такі спеціальності:

  • Стоматологія;
  • Політологія;
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
  • Міжнародне право;
  • Журналістика;
  • Міжнародні економічні відносини;
  • Право.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 році більшість абітурієнтів вступала до вишів України за результатами НМТ.
  • Мультитест містив завдання з трьох предметів. Учасники складали два обов'язкові – українську мову, математику – та один предмет на вибір.
  • Тестування відбувалося як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.