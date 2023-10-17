Результати підсумків вступної кампанії до вишів України у 2023 році оприлюднив очільник МОН Оксен Лісовий. І наголосив, що найпопулярнішими спеціальностями виявилися "Комп'ютерні науки", "Філологія" та "Право".

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Рейтинг найпопулярніших спеціальностей 2023

Міністр освіти розповів, що у 2023 році акцент робили на інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності. Саме ці фахівці – критично необхідні для відновлення та підтримки України під час війни.

Загалом на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників та робітничих кадрів виділили на 3,5 тисячі більше бюджетних місць,

– уточнив посадовець.

Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників стали такі:

Комп'ютерні науки;

Філологія;

Право;

Психологія;

Менеджмент;

Інженерія програмного забезпечення;

Середня освіта;

Маркетинг;

Медицина;

Кібербезпека та захист інформації.

10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет:

Середня освіта;

Комп'ютерні науки;

Медицина;

Інженерія програмного забезпечення;

Будівництво та цивільна інженерія;

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Філологія;

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;

Агрономія;

Комп'ютерна інженерія.

До слова, найвищий пороговий бал для вступу був потрібний на такі спеціальності:

Стоматологія;

Політологія;

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

Міжнародне право;

Журналістика;

Міжнародні економічні відносини;

Право.

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Вступна кампанія – 2023: коротко