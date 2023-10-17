Результаты итогов вступительной кампании в вузы Украины в 2023 году обнародовал глава МОН Оксен Лисовой. И отметил, что наиболее популярными специальностями оказались "Компьютерные науки", "Филология" и "Право".
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Рейтинг самых популярных специальностей 2023
Министр образования рассказал, что в 2023 году акцент делали на инженерно-технических, педагогических и естественных специальностях. Именно эти специалисты критически необходимы для восстановления и поддержки Украины во время войны.
В целом на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров выделили на 3,5 тысяч больше бюджетных мест,
– уточнил чиновник.
Самыми популярными специальностями среди поступающих стали следующие:
- Компьютерные науки;
- Филология;
- Право;
- психология;
- Менеджмент;
- Инженерия программного обеспечения;
- Среднее образование;
- Маркетинг;
- Медицина;
- Кибербезопасность и защита информации.
10 самых популярных специальностей за зачислением на бюджет:
- Среднее образование;
- Компьютерные науки;
- Медицина;
- Инженерия программного обеспечения;
- Строительство и гражданская инженерия;
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
- Филология;
- Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;
- Агрономия;
- Компьютерная инженерия.
К слову, самый высокий пороговый балл для поступления был необходим на следующие специальности:
- Стоматология;
- Политология;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
- Международное право;
- Журналистика;
- Международные экономические дела;
- Право.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году большинство абитуриентов поступало в вузы Украины по результатам НМТ.
- Мультитест содержал задачи по трем предметам. Участники сдавали два обязательных – украинский язык, математику – и один предмет на выбор.
- Тестирование проходило как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.