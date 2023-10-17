Результаты итогов вступительной кампании в вузы Украины в 2023 году обнародовал глава МОН Оксен Лисовой. И отметил, что наиболее популярными специальностями оказались "Компьютерные науки", "Филология" и "Право".

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Рейтинг самых популярных специальностей 2023

Министр образования рассказал, что в 2023 году акцент делали на инженерно-технических, педагогических и естественных специальностях. Именно эти специалисты критически необходимы для восстановления и поддержки Украины во время войны.

В целом на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров выделили на 3,5 тысяч больше бюджетных мест,

– уточнил чиновник.

Самыми популярными специальностями среди поступающих стали следующие:

Компьютерные науки;

Филология;

Право;

психология;

Менеджмент;

Инженерия программного обеспечения;

Среднее образование;

Маркетинг;

Медицина;

Кибербезопасность и защита информации.

10 самых популярных специальностей за зачислением на бюджет:

Среднее образование;

Компьютерные науки;

Медицина;

Инженерия программного обеспечения;

Строительство и гражданская инженерия;

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика;

Филология;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;

Агрономия;

Компьютерная инженерия.

К слову, самый высокий пороговый балл для поступления был необходим на следующие специальности:

Стоматология;

Политология;

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;

Международное право;

Журналистика;

Международные экономические дела;

Право.

Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024

Вступительная кампания – 2023: кратко