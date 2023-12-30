Так, на днях вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Чего ждать абитуриентам, читайте дальше.

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В МОН рассказали об основных изменениях вступительной кампании – 2024

Так, если вы будете поступать на бакалавриат в вуз, должны подать результаты ВНО 2021 года или НМТ 2022, 2023, 2024 годов.

Чтобы поступить на творческие специальности, потребуются и результаты НМТ, и результаты творческого конкурса.

Учащиеся 4, 9, 11 классов в 2024 году не будут сдавать ГИА.

Особый порядок поступления в вузы и колледжи определяет Минобразования.

С 2024 года в Украине вузы не будут производить набор на младшего бакалавра.

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Что следует знать о сдачи НМТ-2024

Национальный мультипредметный тест в следующем году будет содержать 4 предмета: 3 обязательных и 1 – по выбору.

Обязательными для сдачи будут:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Выбрать четвертым предметом для сдачи можно будет среди таких как: