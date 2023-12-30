Так, на днях вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Чего ждать абитуриентам, читайте дальше.
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Так, если вы будете поступать на бакалавриат в вуз, должны подать результаты ВНО 2021 года или НМТ 2022, 2023, 2024 годов.
Чтобы поступить на творческие специальности, потребуются и результаты НМТ, и результаты творческого конкурса.
Учащиеся 4, 9, 11 классов в 2024 году не будут сдавать ГИА.
Особый порядок поступления в вузы и колледжи определяет Минобразования.
С 2024 года в Украине вузы не будут производить набор на младшего бакалавра.
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Что следует знать о сдачи НМТ-2024
Национальный мультипредметный тест в следующем году будет содержать 4 предмета: 3 обязательных и 1 – по выбору.
Обязательными для сдачи будут:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Выбрать четвертым предметом для сдачи можно будет среди таких как:
- иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
- физика;
- химия;
- биология;
- география;
- украинская литература.