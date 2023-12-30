Так, днями набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року". Чого чекати абітурієнтам, читайте далі.

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Так, якщо ви вступатимете на бакалаврат у виш, маєте подати результати ЗНО 2021 року або НМТ 2022, 2023, 2024 років.

Аби вступити на творчі спеціальності, потрібні будуть і результати НМТ, і результати творчого конкурсу.

Учні 4, 9, 11 класів у 2024 році не складатимуть ДПА.

Особливий порядок вступу до вишів та коледжів визначає Міносвіти.

З 2024 року в Україні виші не здійснюватимуть набір на молодшого бакалавра.

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Що варто знати про складання НМТ-2024

Національний мультипредметний тест наступного року міститиме 4 предмети: 3 обов'язкові та 1 – на вибір.

Обов'язковими для складання будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Обрати четвертим предметом для складання можна буде з-поміж таких як: