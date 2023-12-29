Абітурієнти подали у виш понад 36 тисяч заяв. Про інші популярні ЗВО серед вступників цього року читайте далі.

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У які виші України вступники подали найбільше заяв

Так, після Львівської політехніки виші у рейтингу розташувались так:

  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 32 686 заяв;
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 31 155 заяв;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 31 059 заяв;
  • Національний авіаційний університет – 20 826 заяв;
  • Державний торговельно-економічний університет – 20 174 заяви;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 15 310 заяв;
  • Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника – 15 177 заяв;
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 14 128 заяв;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України – 13 635 заяв.

Зауважимо, що вступна кампанія цьогоріч тривала в Україні до 30 листопада. При цьому як на бакалаврат, так і на магістратуру.

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Що відомо про вступну кампанію – 2023

  • Цього року більшість абітурієнтів вступала до вишів за результатами НМТ.
  • Він складався з трьох предметів: двох обов'язкових – української мови, математики – і одного на вибір.
  • Вступна кампанія у 2023 році тривала дистанційно через електронні кабінети.
  • У ЗВО нашої держави зарахували разом на контракт і бюджет 267 тисяч студентів на бакалаврат та 172 тисячі – на магістратуру.