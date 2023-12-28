Зокрема, на бакалаврат та в магістратуру. Такі дані оприлюднило Міносвіти.

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Яка спеціальність була найпопулярнішою серед вступників у 2023 році

Бакалаврат

Так, вступники на бакалаврат подали понад 64 тисячі заяв на спеціальність саме на "Право" у різні виші країни.

Серед інших спецільностей популярними серед вступників на бакалаврат були такі:

"Психологія" – понад 51 тисяча заяв; "Менеджмент" – майже 49 тисяч заяв; "Комп'ютерні науки" – 48 тисяч заяв; "Філологія" – майже 45 тисяч заяв.

Магістратура

Найпопулярнішими спецільностями під час вступної кампанії 2023 на магістратуру були такі:

"Право" – майже 23 тисячі заяв; "Психологія" – понад 20 тисяч заяв; "Менеджмент" – близько 20 тисяч заяв; "Середня освіта" – понад 14,5 тисяч заяв; Комп'ютерні науки" – майже 10 тисяч заяв.

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