Заступник очільника МОН України Михайло Винницький розповів, що 2023 року на бакалаврат у виші зарахували на 41 тисячу студентів більше, ніж торік. Зауважимо, що більшість абітурієнтів цьогоріч вступала за результатами НМТ.
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Посадовець розповів, що 2023 року НМТ писали також 20 тисяч українців, які перебували за кордоном. Це свідчить про те, що вони вступали до ЗВО України.
Цього року зараховано разом на контракт і бюджет 267 тисяч студентів на бакалаврат та 172 тисячі – на магістратуру. Якщо говорити про бюджетні місця, то трохи менше 40% від зарахованих – 67 тисяч, якщо говорити про бакалаврат,
– уточнив Винницький.
Він також розповів, що 2023 року на бакалаврат вступило більше студентів, ніж торік. За словами заступника очільника Міносвіти, це свідчить про те, що українські студенти повертаються з-за кордону.
Минулого року було 226 тисяч вступників, а цього року – 267,
– уточнив Винницький.
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Вступна кампанія – 2023: основне
- 2023 року більшість абітурієнтів вступала до ЗВО за результатами НМТ.
- Тест містив завдання з трьох предметів: двох обов'язкових – української мови, математики – і одного на вибір.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році тривала дистанційно через електронні кабінети.