Заступник очільника МОН України Михайло Винницький розповів, що 2023 року на бакалаврат у виші зарахували на 41 тисячу студентів більше, ніж торік. Зауважимо, що більшість абітурієнтів цьогоріч вступала за результатами НМТ.

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Посадовець розповів, що 2023 року НМТ писали також 20 тисяч українців, які перебували за кордоном. Це свідчить про те, що вони вступали до ЗВО України.

Цього року зараховано разом на контракт і бюджет 267 тисяч студентів на бакалаврат та 172 тисячі – на магістратуру. Якщо говорити про бюджетні місця, то трохи менше 40% від зарахованих – 67 тисяч, якщо говорити про бакалаврат,

– уточнив Винницький.

Він також розповів, що 2023 року на бакалаврат вступило більше студентів, ніж торік. За словами заступника очільника Міносвіти, це свідчить про те, що українські студенти повертаються з-за кордону.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Минулого року було 226 тисяч вступників, а цього року – 267,

– уточнив Винницький.

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