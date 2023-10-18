Що цікаво, спеціальності мали пороговий бал для вступу. Тож кількість балів, набраних на НМТ, була дуже важливою для абітурієнта.
Дивіться також Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими
Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал
Найвищий пороговий бал (180 – 187) для вступу був потрібний на такі спеціальності (у межах відкритих конкурсних пропозицій):
- Стоматологія;
- Політологія;
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- Міжнародне право;
- Журналістика;
- Міжнародні економічні відносини;
- Право.
А у межах фіксованих конкурсних пропозицій найвищий конкурсний бал (166 – 191) для вступу на бюджетну форму навчання у 2023 році був потрібний на такі спеціальності:
- Біологія та біохімія;
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- Політологія;
- Міжнародне право;
- Комп'ютерні науки.
Зауважимо: конкурсні пропозиції під час вступу на бюджет у виші бувають:
- відкриті;
- фіксовані.
У межах відкритої КП кількість бюджетних місць для вишу визначають не одразу, а за алгоритмом адресного розміщення. Тобто місця "приносять" вступники, які мають найвищі бали і обрали цей ЗВО.
У межах фіксованої КП кількість місць державного або регіонального замовлення заздалегідь визначена для ЗВО.
Нагадаємо, що більшість абітурієнтів вступали до вишів України 2023 року за результатами національного мультипредметного тесту.