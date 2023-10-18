Що цікаво, спеціальності мали пороговий бал для вступу. Тож кількість балів, набраних на НМТ, була дуже важливою для абітурієнта.

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Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал

Найвищий пороговий бал (180 – 187) для вступу був потрібний на такі спеціальності (у межах відкритих конкурсних пропозицій):

  • Стоматологія;
  • Політологія;
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
  • Міжнародне право;
  • Журналістика;
  • Міжнародні економічні відносини;
  • Право.

А у межах фіксованих конкурсних пропозицій найвищий конкурсний бал (166 – 191) для вступу на бюджетну форму навчання у 2023 році був потрібний на такі спеціальності:

  • Біологія та біохімія;
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
  • Політологія;
  • Міжнародне право;
  • Комп'ютерні науки.

Зауважимо: конкурсні пропозиції під час вступу на бюджет у виші бувають:

  • відкриті;
  • фіксовані.

У межах відкритої КП кількість бюджетних місць для вишу визначають не одразу, а за алгоритмом адресного розміщення. Тобто місця "приносять" вступники, які мають найвищі бали і обрали цей ЗВО.

У межах фіксованої КП кількість місць державного або регіонального замовлення заздалегідь визначена для ЗВО.

Нагадаємо, що більшість абітурієнтів вступали до вишів України 2023 року за результатами національного мультипредметного тесту.