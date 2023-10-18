Що цікаво, спеціальності мали пороговий бал для вступу. Тож кількість балів, набраних на НМТ, була дуже важливою для абітурієнта.

Дивіться також Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими

Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал

Найвищий пороговий бал (180 – 187) для вступу був потрібний на такі спеціальності (у межах відкритих конкурсних пропозицій):

Стоматологія;

Політологія;

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

Міжнародне право;

Журналістика;

Міжнародні економічні відносини;

Право.