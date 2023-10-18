Что интересно, специальности имели пороговый балл для поступления. Так что количество баллов, набранных на НМТ, было очень важно для абитуриента.

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Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл

Наивысший пороговый балл (180 – 187) для поступления потребовался на следующие специальности (в рамках открытых конкурсных предложений):

  • Стоматология;
  • Политология;
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
  • Международное право;
  • Журналистика;
  • Международные экономические дела;
  • Право.

А в рамках фиксированных конкурсных предложений наивысший конкурсный балл (166 – 191) для поступления на бюджетную форму обучения в 2023 году потребовался на следующие специальности:

  • Биология и биохимия;
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
  • Политология;
  • Международное право;
  • Компьютерные науки.

Заметим: конкурсные предложения при поступлении на бюджет в вузы бывают:

  • открытые;
  • фиксированные.

В пределах открытой КП количество бюджетных мест для вуза определяют не сразу, а по алгоритму адресного размещения. То есть места "приносят" поступающие, имеющие самые высокие баллы и избравшие этот ЗВО.

В пределах фиксированной КП количество мест государственного или регионального заказа заранее определено для ЗВО.

Напомним, что большинство абитуриентов поступали в вузы Украины в 2023 году по результатам национального мультипредметного теста.