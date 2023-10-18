Что интересно, специальности имели пороговый балл для поступления. Так что количество баллов, набранных на НМТ, было очень важно для абитуриента.

Смотрите также Итоги вступительной кампании 2023: какие специальности стали самыми популярными

Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл

Наивысший пороговый балл (180 – 187) для поступления потребовался на следующие специальности (в рамках открытых конкурсных предложений):

Стоматология;

Политология;

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;

Международное право;

Журналистика;

Международные экономические дела;

Право.