Что интересно, специальности имели пороговый балл для поступления. Так что количество баллов, набранных на НМТ, было очень важно для абитуриента.
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Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл
Наивысший пороговый балл (180 – 187) для поступления потребовался на следующие специальности (в рамках открытых конкурсных предложений):
- Стоматология;
- Политология;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
- Международное право;
- Журналистика;
- Международные экономические дела;
- Право.
А в рамках фиксированных конкурсных предложений наивысший конкурсный балл (166 – 191) для поступления на бюджетную форму обучения в 2023 году потребовался на следующие специальности:
- Биология и биохимия;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
- Политология;
- Международное право;
- Компьютерные науки.
Заметим: конкурсные предложения при поступлении на бюджет в вузы бывают:
- открытые;
- фиксированные.
В пределах открытой КП количество бюджетных мест для вуза определяют не сразу, а по алгоритму адресного размещения. То есть места "приносят" поступающие, имеющие самые высокие баллы и избравшие этот ЗВО.
В пределах фиксированной КП количество мест государственного или регионального заказа заранее определено для ЗВО.
Напомним, что большинство абитуриентов поступали в вузы Украины в 2023 году по результатам национального мультипредметного теста.