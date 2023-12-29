Абитуриенты подали в вуз более 36 тысяч заявлений. О других популярных ЗВО среди поступающих в этом году читайте дальше.
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В какие вузы Украины поступающие подали больше заявлений
После Львовской политехники вузы в рейтинге расположились так:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 32 686 заявлений;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 31155 заявлений;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 31059 заявлений;
- Национальный авиационный университет – 20 826 заявлений;
- Государственный торгово-экономический университет – 20 174 заявления;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 15310 заявлений;
- Национальный университет Прикарпатья им. Василия Стефаника – 15 177 заявлений;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14128 заявлений;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 13635 заявлений.
Отметим, что вступительная кампания в этом году продолжалась в Украине до 30 ноября. При этом как на бакалавриат, так и на магистратуру.
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Что известно о вступительной кампании – 2023
- В этом году большинство абитуриентов поступало в вузы по результатам НМТ.
- Он состоял из трех предметов: двух обязательных – украинского языка, математики – и одного по выбору.
- Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты.
- В ЗВО нашего государства зачислили вместе на контракт и бюджет 267 тысяч студентов на бакалавриат и 172 тысячи – на магистратуру.