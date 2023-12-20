Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий заявил, что в нашей стране есть около 170 вузов, подчиненных государству. Вместо этого планируют оставить 100.

Смотрите также Стипендию в вузах Украины повысят и будут предоставлять избранным, – заместитель Лисового.

В МОН рассказали о кардинальных изменениях в системе высшего образования

Заместитель Лисового отметил, что 15 лет назад в Украине было 350 вузов. При этом в одном ЗВО обучалось 6,7 тысяч студентов.

Проходит 15 лет, мы имеем 300 заведений и примерно 3400 студентов на вуз – вдвое меньше, и демография, к сожалению, грустная. И есть инфраструктура, которая была построена для одного количества студентов, а сегодня их меньше уже вполовину,

– заметил Винницкий.

И сообщил, что в государственной системе Украины около 170 ЗВО.

Можно ли палочкой Гарри Поттера сделать так, чтобы этих университетов стало 100? Это человеческая жизнь, это институты, это выпускники, студенты и родители. Мы идем эволюционным путем и понимаем, что количество университетов нужно уменьшать. Оставшиеся модернизировать,

– заявил заместитель министра образования.

И добавил, что на это есть средства, заложенные из бюджета Всемирного банка. Но не для 170 вузов. Поэтому некоторые из них объединят: более слабые ЗВО будут присоединять к более сильным. А именно в Днепре в этом году: два вуза присоединили к третьему, более сильному, и создали, по словам чиновника, достаточно сильный третий университет Днепра.

Также Винницкий отметил, что МОН планирует убирать так называемые филиалы университетов.

Раньше мы тоже рассказывали о том, что в Украине изменят систему финансирования высшего образования и будут предоставлять гранты поступающим. Подробности читайте по ссылке.