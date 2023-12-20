Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький заявив, що в нашій країні є близько 170 вишів, які підпорядковані державі. Натомість планують залишити 100.

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Заступник Лісового зауважив, що 15 років тому в Україні було 350 вишів. При цьому в одному ЗВО навчалося 6,7 тисячі студентів.

Проходить 15 років, ми маємо 300 закладів і приблизно 3400 студентів на виш – вдвічі менше, і демографія, на жаль, сумна. І маємо інфраструктуру, яка була побудована для одної кількості студентів, а сьогодні їх менше вже вполовину,

– зауважив Винницький.

І повідомив, що у державній системі України є близько 170 ЗВО.

Чи можна паличкою Гаррі Поттера зробити так, щоб цих університетів стало 100? Це людське життя, це інституції, це випускники, студенти й батьки. Ми йдемо еволюційним шляхом і розуміємо що кількість університетів треба зменшувати. Ті, що залишилися, модернізувати,

– заявив заступник міністра освіти.

І додав, що на це є кошти, закладені з бюджету Світового банку. Але не для 170 вишів. Тому окремі з них об'єднають: слабші ЗВО приєднуватимуть до сильніших. Як-от у Дніпрі цьогоріч: два виші приєднали до третього, сильнішого, і створили, за словами посадовця, достатньо сильний третій університет Дніпра.

Також Винницький зазначив, що МОН планує прибирати так звані філії університетів.

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