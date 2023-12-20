Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький заявив, що МОН змінить чинну систему. Так, 40% студентів ЗВО нашої держави зараз є бюджетниками, а 60% – контрактниками.

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Посадовець зазначив, що вже з вересня 2024 року 60% вступників отримуватимуть державну підтримку у різних пропорціях. Натомість 40% платитимуть за навчання власні кошти. Винницький переконаний, що це буде більш справедливо.

Заступник Лісового при цьому зауважив, що неможливо зараз спрогнозувати, скільки через кілька років державі потрібно буде менеджерів, журналістів, правників, навіть IT-інженерів тощо. Але можна спрогнозувати необхідну кількість медиків, вчителів, енергетиків, випускників транспортних вишів.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Спеціальності, де ми можемо прогнозувати, залишаються в державному замовленні, держава замовляє їх у закладів, сплачує 100% за їхню підготовку і, можливо, навіть надає їм підвищену стипендію, якщо ті готові погодитися на гарантоване перше робоче місце, яке надає держава,

– заявив Винницький.

Інші вступники матимуть можливість отримати грант від держави та співфінансувати свою освіту.

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Як діятиме грантова система